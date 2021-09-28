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محمود مسلم

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4224 وحدة سكنية بـ«ناصر الجديدة» غرب أسيوط

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الوطن
11:18 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
مسئولو الإسكان اثناء تفقد المشروعات

مسئولو الإسكان اثناء تفقد المشروعات

زار المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، يرافقه المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، في إطار دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

تنفيذ 4224 وحدة سكنية

وفي بداية الزيارة، تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات والطرق بمشروع سكن مصر والذي يضم نحو  2640 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، ووجهوا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشرع، وإزالة أي مخلفات أو ردم بجانب العمارات السكنية.

تفقد مشروع عمارات سكن لكل المصريين 

كما تفقد مسئولو الوزارة، سير العمل بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، والذي يضم نحو 1584 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمارات وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة، كما تفقدوا أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب العملاقة على مساحة 35 فدانا بطاقة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وأعمال الطرق بالمدينة، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها فى المواعيد المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

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