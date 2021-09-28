تنسيق الثانوية الأزهرية.. 5 خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية بالرابط

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية أمام الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021 ومن لم يسجل رغباته في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يستمر التسجيل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام حتى الخميس المقبل 30 سبتمبر الجاري.

وكان قد تم فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى خلال الفترة ما بين الخميس 2 سبتمبر وحتى الاثنين 6 سبتمبر الجاري، وسجل في هذه المرحلة نحو 39 ألف طالب وطالبة من أصل 47 ألفًا كان يحق لهم التسجيل.

تنسيق الثانوية الأزهرية

وتتضمن عملية التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 بالمرحلة الثانية التي انطلقت اليوم 5 خطوات للتسجيل هي:

1- الدخول على رابط موقع بوابة الأزهر واختيار جامعة الأزهر لكتابة الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية من هنــــا.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على شهادة الثانوية الأزهرية.

3- إدخال الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 المرحلة الثانية بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا في حدود الحد الأقصى للرغبات المسموح.

4- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية يمكن طباعة الرغبات التي أدخلها الطالب، ويعطي البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

5- يمكن حفظ نسخة من الرغبات التي تم تسجيلها في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 على الحاسب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق جامعة الأزهر 2021

ويتيح تنسيق الثانوية الأزهرية إمكانية تعديل الرغبات سواء بالنسبة للكليات أو المعاهد التي تم كتابتها وإعادة ترتيبها علما بأن الحاسب الشخصي سيحفظ آخر تعديل قام به الطالب، على أن يتمّ عرض القائمة بعد الانتهاء من كتابة الرغبات لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيجري عملية التنسيق.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

وقد تم فتح باب المرحلة الثانية من تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية بعد أيام من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، للقسمين العلمي والأدبي ومعاهد فلسطين، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من الثانوية الأزهرية 49.43%، وللقسم الأدبي 60.80%، والثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين 98.37%.

وتشير مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية إلى وجود انخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد خاصة كليات القمة بنسبة 2% فأكثر، وهو ما أشار إليه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.