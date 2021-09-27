باللينك.. رسميا انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للثانوية الأزهرية 2021

تنطلق اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى، وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، بدء تنسيق الثانوية الأزهر للمرحلة الثانية 2021، اليوم الثلاثاء.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه بعد التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

انطلاق التسجيل الالكتروني لرغبات تنسيق الأزهر 2021

فمع الساعات الأولى لانطلاق عملية التسجيل الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يبحث طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون في الدور الثاني عن رابط وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2021، وطريقة تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2021.

ونرصد في السطور القادمة خطوات التسجيل في رغبات تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني، ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية المرحلة الثانية 2021، كالتالي:

- يتمّ فتح بوابة الأزهر واختيار جامعة الأزهر من هنا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على شهادة الثانوية.

-إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا في حدود الحد الأقصى للرغبات المسموح.

- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي أدخلها الطالب، ويعطي البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن حفظ نسخة من الرغبات على الحاسب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل رغبات تنسيق الأزهر 2021

ويمكن أيضًا إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكن تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكن تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغبات الطالب.

إذا عدل الطالب الرغبات عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.

وبعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتمّ عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيجري عملية التنسيق.