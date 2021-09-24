نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.. رابط الاستعلام ومجاميع الكليات المتاحة

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2021 وأولياء أمورهم نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بعدما أعلنت جامعة الأزهر نتيجة امتحانات الدور الثاني، حيث من المقرر إعادة فتح باب التنسيق مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل في ظل توقعات بإعلان فتح باب التنسيق غدا السبت لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل من الدور الأول، حيث جرى فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى خلال الفترة ما بين الخميس 2 سبتمبر وحتى الاثنين 6 سبتمبر الجاري، وسجل في هذه المرحلة نحو 39 ألف طالب وطالبة من أصل 47 ألفًا كان يحق لهم التسجيل.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

وقد أعلنت جامعة الأزهر الأربعاء الماضي نتيجة الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، والتي نشرت على موقع جامعة الأزهر ولم يتبق على إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية إلا خطوة واحدة تتضمن فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل لتعلن نتيجة التنسيق بعدها بأيام، كما أنه من المقرر فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط التالي من هنـــا.

وبعيدا عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية فقد اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، للقسمين العلمي والأدبي ومعاهد فلسطين، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من الثانوية الأزهرية 49.43%، وللقسم الأدبي 60.80%، والثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين 98.37%، ومن المقرر كتابة الرغبات والاستعلام عن نتيجة التنسيق من هنـــا.

مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

وبخصوص مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية فقد أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هناك انخفاضا في تنسيق القبول بالكليات لاسيما كليات القمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 95% مقارنة بمجموع 97% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لكلية الهندسة 90%.

مجاميع كليات القمة في تنسيق الثانوية الأزهرية

ومن جانبه كشف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 شهدت انخفاضًا بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بالكليات خاصة كليات القمة، مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان بمعدل 2% على الأقل، مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.

ومن المقرر بعد انتهاء كتابة الرغبات للناجحين في الدور الأول والثاني أن تعلن جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية والخطوات التي يجب اتباعها ليعرف كل طالب الكلية المرشح لها طلاب القسمين العلمي والأدبي للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2021، ويمكن معرفة الكليات والمعاهد المتاحة في جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي من هنـــا.