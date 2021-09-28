شبيه عبد الناصر يزور ضريحه: «الناس بيفتكروني أخوه.. نعمة كبيرة من ربنا»

أثار الشبه الكبير بين حجاب عبد اللاه، محامٍ من قنا، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، انتباه المواطنين والشخصيات التي توافدت اليوم على ضريح الرئيس عبد الناصر بكوبري القبة بالقاهرة في ذكرى وفاته.

شبيه جمال عبد الناصر

وعلى بعد خطوات قليلة من الضريح، قال حجاب عبداللاه لـ «الوطن» إن الشبه الكبير بينه وبين جمال عبد الناصر هو «شرف كبير ومثار فخر، أني أكون شبه الزعيم نعمة كبيرة من ربنا، وكل المواقف اللي بتعرض ليها إيجابية»، بحسب تعبيره، وأضاف أن الناس تقابله بترحاب كبير لشبهه بالرئيس وبعض الناس تظن أنه شقيق الرئيس الراحل أو من أفراد أسرته من شدة الشبه، إلا أنه يؤكد أنه لا تربطه أي صلة قرابه.

يقول «عبد اللاه» إن ما بذله الزعيم الراحل لمصر والأمة العربية لن ينساه التاريخ، «عبد الناصر يعيش ليس فقط في كتب التاريخ بل في قلوب الملايين التي تحفظ ذكراه».

ذكرى وفاة عبد الناصر

وشدد شبيه عبد الناصر على دور الزعيم الراحل وجهوده من أجل القومية العربية ومحاولات الوحدة العربية.

وتوافد على ضريح عبد الناصر اليوم عدد من الشخصيات السياسية بينهم وفد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا القائم بأعمال رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب محسن جلال ومحمد عبد الدايم والدكتور محمد رضا طلبه.

كما زار الضريح الوزير عبد الرحيم مراد وزير الدفاع اللبناني الأسبق، وكان في استقبال الوافدين أسرة الرئيس الراحل من أبنائه وأحفاده.

وحرص أبناء الرئيس هدى ومنى وعبد الحكيم عبد الناصر وأحفاه، على إحياء الذكرى وقراءة الفاتحة.

وتوافد المواطنون منذ صباح اليوم من محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على ضريحه لإحياء ذكرى وفاته الـ51، وقراءة الفاتحة والقرآن الكريم، في حضور عدد من أفراد أسرة عبد الناصر.

وتوفي الزعيم الراحل في يوم 28 سبتمبر من عام 1970 وتحديدا بعد انتهاء القمة العربية، حيث عانى جمال عبد الناصر من نوبة قلبية ونقل على الفور إلى منزله، توفي بعدها بعدة ساعات، في تمام الساعة السادسة مساءً، وشيع عبد الناصر في جنازة مهيبة حضرها معظم رؤساء وملوك العالم.