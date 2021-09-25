«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نور البصيرة.. مركز لتدعيم ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج»، حيث قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن المركز يقدم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2006، حيث كانت الفكرة البسيطة من البداية وعبارة عن جهاز كمبيوتر وغرفة واحدة، وكانت الخدمات موجهة فقط للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، ومقتصرة على الناحية الدراسية والتعليمية بعلمية، حيث كانت يتم تحويل المناهج من الـ«وورد» إلى طريقة برايل حتى يستوعبها الطلاب، وكان يتم تحويل المناهج إلى الطريقة السمعية أيضا تسهيلا على الطلاب.

وصلنا وفد من المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة اليونيسكو

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن المركز جرى تصنيفه كأول مركز على مستوى الجمهورية: «وصلنا وفد من المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة اليونيسكو، وبعدما عرضنا عليهم الخدمات التي نقدمها للطلاب فوجئنا بتصنيفنا في المركز الأول».

فتح معمل للتعلم الإلكتروني

أما الدكتور عماد الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، فقد أكد أن المجموعة القائمة على إدارة المركز متخصصة في التعامل مع ذوي الإعاقة، سواء البصرية أو الحركية أو السمعية، ولديه قاعدة بيانات بهؤلاء الطلاب، ويشملهم المركز بأنشطة متعددة، وفتح معمل للتعلم الإلكتروني وبه مجموعة من أجهزة الحاسوب القادرة على إمداد هؤلاء الطلاب ببرنامج التعلم بطريقة برايل.

وأعلن نظام التشغيل ويندوز 10، بأن هناك برنامجا يسمى BrailleBlaster، يقوم بترجمة وتحويل النصوص من صورتها التقليدية إلى لغة برايل.