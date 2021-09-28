بدء الدعاية لانتخابات نادي بنها وسط منافسة 36 مرشحا على 10 مقاعد

انطلقت مرحلة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي والمقرر عقدها في 29 أكتوبر المقبل، وشهد النادي تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين وعددهم 36 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد، من خلال تعليق اللافتات التي أغرقت جنبات النادي بالكامل بل امتدت للمنطقة المحيطة والشوارع والميادين الرئيسية في محيط موقع النادي، فيما اتسعت رقعة الدعاية علي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البوستات والمنشورات وإعلان التأييد على الجروبات والمجموعات المختلفة وإجراء المناظرات وكذا إجراء استطلاعات الرأي حول المرشحين لجذب التأييد والفوز بالانتخابات.

لقاءات يومية بين مرشحي نادي بنها وأعضاء الجمعية العمومية

فيما ينظم يوميا مرشحو انتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي لقاءات مباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية في جلسات مطولة لعرض البرامج الانتخابية والرد على استفسارات الأعضاء، بغرض كسب أكبر قاعدة من الناخبين وخاصة وأن انتخابات الدورة الجديدة بنادي بنها تشهد منافسة قوية ودعاية كبيرة.

خريطة مرشحي انتخابات نادي بنها الرياضي بالأسماء

وتضمنت قوائم المرشحين النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي المقررة في 29 أكتوبر المقبل 36 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد لمجلس الإدارة كالتالي:

4 مرشحين لمقعد رئيس مجلس الإدارة

1- أحمد برهومة.

2- وائل منير.

3- الدكتور مصبح الكحيلى.

4- محمد حرفوش.

3 مرشحين لمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة

1- صلاح المهدي.

2- حسام محرم.

3- هاني فتحي.

3 مرشحين لمقعد أمين الصندوق

1- عبدالكريم الجندي.

2 - محمد رفعت.

3 - صبري رشاد.

20 مرشحا لـ5 مقاعد لمجلس الإدارة فوق السن

1- المهندس شريف خلف الله.

2 - أيمن عبد الغنى

3 - أيمن رشاد

4 - المهندس حماده الضوه

5 - الكابتن حسن المنى

6 - ابتسام منصور

7 - سامى صلاح

8- الكابتن فتحى عبد المنعم

9 - الكابتن أبراهيم الخولي

10 - وليد محي

11- الكابتن السيد أمين عز العرب

12 - المهندس محمد خليل

13 - الكابتن محمد الرعو

14 - أحمد حشيش

15 - المهندسة إيمان المرسى

16- إبراهيم عبدالله

17- حسين الأشهب

18 - حامد الشيمى

19- أحمد عبد الحافظ الجزار

20 - الدكتور عمرو ورده

6 مرشحين لمقعدي تحت السن بمجلس الإدارة

1 - أحمد نجيب

2 - رضوى الشافعى

3 - الدكتور أحمد سعيد

4 - كريم عز

5 - أدهم عطية

6 - أحمد رشاد