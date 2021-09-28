حكمان بالإعدام على الإخواني الهارب «أبو الهدى» بالمنصورة في جلسة واحدة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمين بالإعدام في نفس اليوم، على أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة الدقهلية يدعى «أبو الهدي»، بعد اتهامه بالاشتراك في قتل 3 أشخاص وحرق رابع في غضون عامي 2014، 2015 في أعمال إرهابية، لوجوده ضمن الخلايا النوعية للتنظيم، فشارك في قتل أمين شرطة وخاله بإطلاق النار عليهما، ثم حرق أب وابنه من العاملين في الحرس الإداري لجامعة الأزهر فرع المنصورة، وذلك بزجاجات المولوتوف حالة عودتهما من أعمالها، إلا أن المفاجأة أن أسرة المتهم أكدت وفاته منذ حوالي 3 أعوام خلال هروبه.

اتهام «أبو الهدى» في قتل أمين شرطة وخاله

وعاقبت محكمة جنايات المنصورة المتهم «أحمد محمد محمد فوزي أبو الهدي»، واثنين من المتهم الآخرين بالإعدام شنقا بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل كل من: «عبد الباسط أحمد المتولي الشناوي، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ وكان يعمل في مطار العريش، وخاله رضا رياض معوض عبد الله، 37 سنة، سائق، بقرية النزهة دائرة مركز المنصورة، بإطلاق النار عليهما».

القضية الثانية: إلقاء مولوتوف على أب وابنه ووفاة الأخير

وأصدرت المحكمة أيضا حكمها بالإعدام على «أبو الهدى» وشخص آخر وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما لاتهامهما بأنهما في غضون عام 2014، قتلا: «محمد رجب محمد سليمان»، 27 سنة بقرية منشية بطاش مركز تمي الأمديد، موظف أمن إداري بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر، حرقا بأن أشعلوا النار فيها ووالده ودراجة نارية حال عودتهما من عملهما كحرس إداري في الجامعة، بعد أن ألقوهما بعدد من زجاجات المولوتوف، ما تسبب في إحداث إصابتهما بحروق خطيرة انتهت بوفاة الابن متأثرا بإصابته.

وأعلنت أسرة المتهم، أنه توفى منذ سنوات حال هروبه بعد اتهامه في الجنايتين، وأصدرت محكمة جنايات المنصورة مساء الاثنين أحكاما بالإعدام على 5 متهمين والسجن المؤبد على 13 آخرين لاتهامهم بالقيام بأعمال إرهابية في غضون عامي 2014 و2015.