الإعدام لـ3 عناصر «إخوانية» والمؤبد لـ9 في قتل شرطي وسائق بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لـ9 متهمين آخرين، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، وبراءة 6 آخرين، من أعضاء «تنظيم الإخوان الإرهابي»، وذلك في قضية مقتل شخصين في عام 2014، أحدهما أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ، وسائق بقرية «النزهة»، دائرة مركز المنصورة، بعدما أمطرهما المتهمون بالأعيرة النارية، بحسب تقرير النيابة العامة، مما تسبب في مصرعهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عيسى عمر، ومحمد رضوان عوضين، ووليد الكردي، سكرتارية النيابة.

الحكم بإعدام 3 من عناصر الإخوان

وقضت المحكمة بإعدام 3 متهمين، بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم شنقاً، وهم «أحمد أمين محمد كمال عبدالعال»، و«أحمد محمد محمد فوزي» (هارب)، أكدت أسرته وفاته، و«أحمد محمد حسن سليمان»، بالإضافة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن 10 سنوات على متهم واحد، بالإضافة إلى براءة 6 متهمين، حيث يبلغ عدد المتهمين في القضية 19 متهماً.

قتل أمين شرطة وخاله

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بقتل كل من «عبد الباسط أحمد المتولي المتولي الشناوي»، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخاله «رضا رياض معوض عبد الله الجندي»، 37 سنة، سائق بقرية «النزهة»، دائرة مركز المنصورة، نتيجة إصابتهما بعدة طلقات نارية.

تحريات المباحث في القضية

وتوصلت تحريات مباحث الدقهلية، في هذا الوقت، إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً وحيازة أسلحة نارية آلية وذخائر، بقصد استخدامها في العمليات النوعية، علاوة على تصنيعهم لمواد متفجرة وعبوات ناسفة وزرعها بجوار المقرات الشرطية، وخط سير الأقوال والتمركزات الأمنية.