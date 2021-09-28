بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بمشاركة عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

سبب وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان

وتوفي الأنبا هدرا مطران أسوان، أمس الإثنين بعد صراع قصير مع المرض أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى نقله لأحد مستشفيات القاهرة وخرج في مقطع فيديو خلال الأيام الماضية يؤكد على تحسن حالته الصحية بعد أن أعلن أقباط وكهنة أسوان تخصيص 3 أيام الأسبوع الماضي للصوم والصلاة لشفاء الأنبا هدرا مطران أسوان، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، ليرحل عن عالمنا عن عمر تجاوز الـ 81 عامًا.

تفاصيل جنازة أخرى للأنبا هدرا في أسوان

ومن المقرر أن ينقل جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، من الكاتدرائية إلى أسوان بالطائرة، ليصل في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر الإيبارشية التي خدمها على مدار 46 عاما، تمهيدًا لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك، تقرر أن تقام غدا الأربعاء في التاسعة والنصف صباحا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل.

وسيقام عزاء الأنبا هدرا مطران أسوان، مساء غدا الأربعاء من السادسة مساء وحتى العاشرة مساءا، بمقر مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، حيث رحبت المطرانية باستقبال المعزين من المسئولين والرسميين وكافة فئات الشعب مع التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.