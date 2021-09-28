عزاء الأنبا هدرا مطران أسوان غدا.. والسوشيال ميديا «دفتر عزاء»

أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذوكس، أن العزاء الرسمي للأنباء هدرا مطران أسوان والخاص بالمسؤولين من المسلمين سيكون غداً، حيث تقام صلاة الجنازة والاستقبال من الساعة 9.30 صباح غدا الأربعاء ولمدة ساعة، ومن الساعة السادسة من مساء نفس اليوم وحتى العاشرة مساءً بالكنيسة الرئيسية بمدينة أسوان «كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل».

صفحات التواصل الاجتماعي «دفتر تعازي»

وعقب إعلان الوفاة أمس تحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر تعازي وغيّر عدد كبير من أهالي أسوان صورهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي لصورة الأنبا هدرا، وتسابق المسلمون والمسيحون لكتابة الرثاء والتعازي في الأنبا هدرا فقيد محافظة أسوان، وكتب سطوحي مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين بأسوان «البقاء لله وداعا الأنبا هدرا»، وكتب وجيه عجيب «وداعا الأنبا هدرا أبويا مات»، كما كتبت سيدة الأعمال إيمان كامل «وداعا ملاك المجمع المقدس وداعا يا حبيب الملايين، سيدنا الأنبا هدرا، مع المسيح ذلك أفضل جدا».

نعي محافظ أسوان

ونعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وعضو المجمع المقدس، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 81 عاما، بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان، مقدماً خالص تعازيه ومواساته في فقيد مصر وأسوان لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والأباء والكهنة، بالإضافة إلى المجتمع الأسواني الذى يكن له كل الحب والمودة والتقدير والاحترام.

من هو الأنبا هدرا؟

وأكد محافظ أسوان، أن وفاة الأنبا هدرا خسارة وفقدان لقيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه، لافتاً إلى أن نيافة الأنبا هدرا سيظل رمزاً لمشاعر الود والمحبة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد باعتبار ذلك هو صمام الأمان، لأننا أبناء كنانة الله في أرضه ونعيش كجسد واحد على أرض مصرنا الحبيبة.