وصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان للكاتدرائية لصلاة الجنازة (صور)

وصل منذ قليل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، لحضور القداس الإلهي وصلاة الجنازة بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من هو الأنبا هدرا مطران أسوان؟

وتوفي الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد، ورحل عن عالمنا عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

والأنبا هدرا مطران أسوان، اسمه الحقيقي عادل صادق عوض الله، وهو من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم 13 يوليو 1940، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963، وترهبن في دير السريان بوادي النطرون في 4 أبريل 1971 باسم الراهب "جاورجيوس السرياني"، وكان سكرتيرا للبابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي قرر الأخير رسامة الأنبا هدرا في 22 يونيو 1975، أسقفا على إيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو، ورقي إلى رتبة مطران في 2006 بيد البابا شنودة الثالث أيضا.

عزاء الأنبا هدرا مطران أسوان

ونعى البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا هدرا مطران أسوان ووصفوه بأنه كان أحد أعمدة الكنيسة وعضو المجمع المقدس البارز، كما أصدرت عددا من الطوائف المسيحية في مصر بيانات تعزية إلى البابا ونعي للمطران الراحل.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل عزاء المسؤولين والرسميين وأفراد الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، في الأنبا هدرا مطران أسوان، مشيرة إلى أنه تقرر أن تتم صلاة الجنازة والاستقبالات غدا الأربعاء في التاسعة والنصف صباحا ولمدة ساعة، على أن يتم استقبال العزاء من الساعة السادسة وحتى العاشرة من مساء غدا الأربعاء، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.