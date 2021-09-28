الري: إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ على النيل (فيديو)

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة بدأت حملة إنقاذ نهر النيل في عام 2015، وخلال هذه السنوات جرى إزالة أكثر من 64 ألف حالةٍ تعد على النيل، من خلال أجهزة الوزارة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، «هناك مخالفات موجودة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه سيتم العمل بشكل أكبر وأسرع وأكثر قوة من أجل إزالة كل المخالفات خلال 6 أشهر».

الري الحديث هو عبارة عن الري بالتنقيط أو الخراطيم أو الرش

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، حول طرق الري، وما إذا كان هناك فارق بين الري الذكي والري الحديث، موضحًا أن الري الحديث هو عبارة عن الري بالتنقيط أو الخراطيم أو الرش، أما الري الذكي فهو عبارة عن تطبيقات يتم استخدامها من أجل مساعدة الفلاح على بداية عملية الري.

الوزارة أنتجت مجس الرطوبة يقيس درجة رطوبة التربة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة أنتجت مجس للرطوبة، موضحًا أنه عبارة عن مقياس يقيس درجة رطوبة التربة، وهو موجود في العديد من الدول، وأنتجناه بشكل مبسط، إذ أنه عمود معدني معه مؤشر يضعه المزارع في التربة، حيث يقيس المؤشر درجة الرطوبة في التربة، وهل ما إذا كانت جافة أو رطبة، وهو ما يجعل المزارع يتخذ القرار الأنسب في الري، فلو كانت التربة مشبعة فإنه سيوقف عملية الري.