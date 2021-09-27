بسمة وهبة تؤدي التحية العسكرية لـ«السيسي» على الهواء: اختار المستقبل

أدت الإعلامية بسمة وهبة، التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء، معربة عن إعجابها بتصريحاته اليوم، خلال افتتاحه محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، إذ قالت «أسجل إعجابي وشكري لأن تصريحات الرئيس السيسي اليوم تؤكد على أنه يحقق وعده الشهير للمصريين بأنه لن يلجأ للمسكنات»، موضحة أن الرئيس السيسي لا يلجأ إلى المسكنات، ويؤكد أن السلطة في مصر اختارت المستقبل، فهو يعمل للمستقبل وإعادة بناء الدولة، متحملا في ذلك كل شيء حتى يحقق هذا الهدف دون اللجوء إلى أنصاف الحلول.

المسكنات وأنصاف الحلول ليست في مصلحة المواطنين

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»، أن المسكنات وأنصاف الحلول تريح المواطنين لكنها ليست في مصلحتهم، «عشان الرئيس يريح المواطن لازم يكون بعيد عن الطرطشة والمشكلات اللي بتحصل، لكنه تصدى لها بشجاعة لم نرها من قبل كما كان يحدث في عهود سابقة.. تحيا مصر»، مؤكدة أن الرئيس لا ينسى، وعندما يتعلق الأمر بمصر ومشكلاتها، فإن الرئيس يواجه كل الملفات الشائكة بمنتهى الشجاعة، «الرئيس لا ينسى ولا يمل من تكرار أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار».

السيسي يفتح الملفات الشائكة بكل شجاعة

وتابعت: «كلنا نتذكر كيف فتح الرئيس ملف التعدي على المجاري المائية للدولة بمنتهى الشجاعة، لأنه ظل مغلقا منذ سنوات طويلة، فقد كان كاللغم الذي يخشى الجميع الاقتراب منه، الرئيس وجه تحذيرا شديد اللهجة للمعتدين وأكد أنه سيتم يوقف الدعم المقدم لكل من يتعدى على أراضي الدولة أو الجسور أو الترع أو المصارف، كما قال إن أي تعدي على أراضي زراعية غير مقبول، كان ممكن يبقى مقبول قبل كده، انا مش زعلان لكن خايف عليكم».

وواصلت: «الرئيس طالب بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 6 شهور حتى لو تطلب الوضع نزول الجيش ووجه حديثه إلى وزير الدفاع، وأسجل إعجابي وشكري للرئيس لأن تصريحاته اليوم تذكرنا بأنه لا يلجأ للمسكنات، وهو الآن يؤكد أن السلطة في مصر اختارت المستقبل وإعادة بناء الدولة دون اللجوء إلى أنصاف الحلول أو مسكنات تجلب الرضا والشعبية».