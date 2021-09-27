«التنمية الزراعية»: 12 ألف عامل في مشروع محطة بحر البقر

هنأ الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جميع المصريين بافتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، التي تضيف مساحات كبيرة للأراضي الزراعية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية، يؤدي إلى إهدار الموارد ويضر الاقتصاد، لذلك فإن وزارة الزراعة تتصدى لكل التعديات الزراعية، ولديهم حصرًا يوميًا ساعة بساعة، بالمساحات التي يجري التعدي عليها.

التعديات في الدلتا انكمشت

وأضاف «الشحات»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، تقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم، أن التعديات على الأراضي الزراعية في الدلتا انكمشت بشكل كبير، وهناك تعاون كبير بين أجهزة الدولة، وفي الفترة المقبلة سيجري التعاون مع وزارة الموارد المائية والري لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية أيضًا، ومحاولة إعادتها إلى ما كانت عليه قبل 30 عامًا، مشددًا على أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء يصل إلى 300 ألف جنيه.

وأشار رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن الهيئة تعتبر الذراع الذي يساهم في إخراج الأراضي الزراعية الجديدة في كل مناطق الجمهورية، مثل سيناء والدلتا الجديدة بالاشتراك مع الجامعات المصرية والجهات البحثية، وهذه الأمور تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا، وعلى سبيل المثال فإن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر عمل فيه 12 ألف مهندس وفني وعامل.

مساحة الأراضي الزراعية في مصر

وشدد على أن كل المشروعات الزراعية الحالية تكون متكاملة، ومصر تعمل على زيادة الرقعة الزراعية، موضحًا أن الدلتا القديمة كانت مساحتها 6.8 مليون فدان، والآن أصبحت أكثر من 9 ملايين فدان، وبإضافة مساحة مشروعات الدلتا الجديدة نصل إلى حوالي 11.4 مليون فدان، مشيرًا إلى أن «المساحة الحقلية» لهذه الرقعة الزراعية تصل إلى 18 مليون فدان، موضحًا أن «المساحة الحقلية»، تعني أن القدرة الإنتاجية لهذه المساحة من زراعتها في فصلي الصيف والشتاء.

وكشف أن مشروع الدلتا الجديدة، يعتبر من المشروعات العملاقة التي لم تحدث في تاريخ مصر، ومساحته الحقلية مليوني فدان، وهو يمتد على مساحة تماثل مساحة 5 محافظات، وجرى التخطيط له بكشل جيد، وله بنية تحتية جيدة، وله شبكة مواصلات جيدة، وله محطة صرف ضخمة تكلفتها حوالي 70 مليار جنيه، وهو مشروع يقلل من فاتورة استيراد القمح ويزيد من إنتاج الذرة، والسكر، والفاكهة.