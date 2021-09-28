أسعار ومراكز تطعيم مصل السعار بالمحافظات في يومه العالمي

نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والسكان والبيئة والزراعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسعار، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السعار بحلول 2030.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ داء الكلب «السعار» مرض فيروسي يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية، مثل تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، وتطعيم حيواناتك الأليفة ضد مرض السعار، الذي ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب، مثل «الكلب، القطة، الثعلب، الذئب، البقرة، والجاموس»، وذلك عن طريق العقر أو الخدش.

وتتمثل أعراض السعار وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان، في «الحمى، فقدان الشهية، ضعف عام، صعوبة البلع، حالة هياج وخوف من الماء، وأحيانا تنتهي الإصابة بغيبوبة ثم وفاة».

وقال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح في حديثه لـ«الوطن»، إنّ تطعيم داء الكلب أو السعار يتوافر في مستشفيات المصل واللقاح، بسعر 75 جنيهًا للجرعة، ويحتاج المصاب إلى 5 جرعات، بما يعادل 375 جنيهًا، وتؤخذ على عدة مرات.

وأوضح أنّ المريض يأخذ جرعات تطعيم داء الكلب خلال فترة شهر، الجرعة الأولى يوم العقر، والثانية اليوم الثالث، ثم اليوم السابع، ثم اليوم الـ14، والأخير يوم 28، ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه آمن تمامًا للأطفال والحوامل.

عناوين مراكز «المصل واللقاح» بالمحافظات

ـ مركز التطعيمات الرئيسي في 15 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة، الجيزة، ويبدأ العمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي، مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع الشروق بستشفى نور الشروق، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع المطار بصالة 2 مطار القاهرة الدولي، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع المعادي داخل نادي المعادي، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع نادي الزهور مدينة نصر، في شارع يوسف عباس، البوابة الرئيسية، مدينة نصر، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا، جميع أيام الأسبوع.

ـ فرع نادي الزهور التجمع الخامس، نادي الزهور بالتجمع الخامس، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع بتروسبورت، نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع نادي الطيران في 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما، مصر الجديدة، القاهرة، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة يكون العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ فرع كفر الشيخ، مستشفى كفر الشيخ العام، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الثانية عصرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع داندي مول، المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، عيادات جوكلينك، دور الجراج، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ فرع الرحاب، فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي، خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية، ويبدأ العمل بالمركز اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى السابعة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

ـ نادي القضاة، شارع عبدالعزيز آل سعود، خاص بالأعضاء فقط.