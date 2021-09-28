حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 29-9-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأربعاء على البلاد، إذ يتوقع أن يسود نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى ظاهرة جوية أخرى مؤثرة، وهي تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 30 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 23

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 34 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 35 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26