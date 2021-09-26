الأرصاد الجوية تكشف موعد بداية فصل الشتاء في مصر

صيف ساخن ودرجات حرارة ونسب رطوبة مرتفعة شهدتها محافظات الجمهورية خلال صيف 2021، دفعت الكثيرون إلى التساءل عن موعد بداية فصل الشتاء في مصر، والذي تنخفض فيه درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نسبيًا تتخلله نسمات هواء باردة على الأنحاء كافة.

وتستعرض «الوطن» موعد بداية فصل الشتاء في مصر، وفقا لحسابات الفصول وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

موعد بداية فصل الشتاء في مصر

الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، ذكرت في وقت سابق، أنّ فصل الشتاء يبدأ فلكيًا وجغرافيًا يوم 21 ديسمبر من كل عام.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في الـ20 من مارس، ليبدأ بعده فصل الربيع في اليوم التالي مباشرة، وينتهي في 20 يونيو.

سمات فصل الشتاء

وتوضح الدكتورة إيمان شاكر، أنّ سمات فصل الشتاء تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس، سواء بالنهار أو الليل، فضلًا عن فرص ملحوظة لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، مشيرة إلى أنّه لا يمكن التنبؤ بأنّ فصل الشتاء هذا العام هو الأبرد أو الأسخن من ذي قبل؛ إذ تحدد معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار عن طريق التنبؤات الفصلية، ويجرى دائمًا التنويه عن حالات عدم الاستقرار على البلاد قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل، وإذاعتها في وسائل الإعلام والوسائل المعنية.

بعض النصائح الواجب اتباعها خلال فصل الشتاء

وقدّمت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال فصل الشتاء في الآتي:

- تناول الفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين سي، كاليوسفي، والبرتقال، والجوافة.

- تناول عصير الليمون، وإضافته لبعض الأطعمة كالسلطة أو الفول؛ لأنه يساعد على قتل الميكروبات التي تكثر خلال البرد، وتؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- تجنب المشروبات الساقعة والمياه المثلجة أو الباردة، ومن الأفضل تناول التي في نفس درجة حرارة الغرفة.

- تناول المشروبات الساخنة، كالكراوية، والكركديه، والكاكاو.

- ممارسة الرياضة؛ لأنها تقي من الأمراض المرتبطة بدخول الشتاء، مثل الاكتئاب.

- تناول الكمون كمشروب ساخن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، ويحمي الصدر، ومفيد للكحة.

- تناول الشوفان، والتفاح، والمكسرات، لزيادة المناعة من الإصابة بأمراض الشتاء.