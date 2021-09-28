الأرصاد: طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة ورياح نشطة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المفتوحة.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، أما البحر الأحمر فمتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 22.

سيوة العظمى 30 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 23.

دمياط العظمى 28 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20.

السويس العظمى 31 والصغرى 20.

العريش العظمى 29 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 15.

طابا العظمى 26 والصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 21.