الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا وأجواء لطيفة ليلا.. «خرائط»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، موضحة أن الأجواء ستكون لطيفة ليلا على كافة الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد نهارا، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و32 درجة، وتصل إلى 36 درجة على جنوب الصعيد نهارا، كما تنشط الرياح خاصة ليلا.

الشبورة المائية

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة المؤثرة خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية في مصر، التي متوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 18

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 20

السلوم 28 21

سيوة 29 15

بورسعيد 28 24

دمياط 28 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 30 21

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 33 21

نخل 29 14

نويبع 33 24

طابا 33 24

كاترين 26 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 37 23

إدفو 36 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 35 25

أبو رماد 33 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26