الأرصاد: طقس خريفي على شمال البلاد وتكون شبورة مائية (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اعتدال في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري، ويسود البلاد طقس خريفي على شمال البلاد حيث تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى لتصبح حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من كل عام، ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26