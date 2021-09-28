أسعار ومواصفات «سيات ابيزا 2021» بعد تصدرها قوائم التراخيص

تصدرت السيارة «سيات ابيزا» قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن قائمة سيارات العلامة التجارية «سيات» المرخصة خلال الشهر المنصرم؛ حيث كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور تصدر طراز «سيات ابيزا» قوائم تراخيص العلامة الإسبانية حيث سجلت عدد 456 مركبة.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار طراز «سيات ابيزا موديل 2021» وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة في السوق المحلي.

قائمة أسعار «سيات إبيزا 2021»

تنتمي السيارة لـ فئة سيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

-الفئة الأولى بسعر 275 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 355 ألف جنيه.

الأداء والقوة

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4043 ملم الطول، 1693 ملم العرض، 1428 ملم الارتفاع، 2564 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 355 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان

وتأتي السيارة بأنظمة أمان عدة من بينها «وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بنظامي تنبيه وإيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومزودة بتكييف هواء أوتوماتيكي، وتتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة»