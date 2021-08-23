أسعار صيانات «سيات أتيكا» في السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة زيادة في أسعار العديد من السيارات من مختلف الشركات داخل السوق، لعل أبرزها سيارات «سيات» في السوق، إذ ارتفعت كل طرازاتها في السوق بقيمة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار صيانة «سيات أتيكا» بداية من 10.000 إلى 100.000 كيلو متر، وذلك في الوكيل الرسمي للسيارة:

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1,330 جنيها.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 1,325 جنيها.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 4,290 جنيها.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 1,715 جنيها.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 1,325 جنيها.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 4,880 جنيها.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1,325 جنيها.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 1,715 جنيها.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 4,290 جنيها.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 1,325 جنيها.

تتوافر«سيات اتيكا» بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 445 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 495 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 560 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 570 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 198 كم/ ساعة، وتتسارع من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في 8.6 ثانية.

وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 510 لتر وسعة خزان الوقود 50 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 9.4 ثانية.

أبعاد سيارة «سيات أتيكا»

الطول الكلي 4640 مم، والعرض الكلي 1800 مم، والارتفاع الكلي 1450، وقاعدة العجلات 2700 مم.