صحة الشرقية تجرى عمليات كسور وأورام خطيرة لأول مرة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، أجري عمليتين جراحيتين خطيرتين للمرة الأولى بالمستشفى.

تثبيت كسر مفتت بتجويف الكتف

وأوضح «مسعود»، أن الفريق أجري عملية رد مفتوح مع تثبيت كسر مفتت بالترقوة، ورد مفتوح مع تثبيت كسر مفتت بالتجويف الحقاني لكتف عائم، بواسطة شريحتين ومسامير معدنية وعودة المفصل للحالة التشريحية السليمة ما قبل الإصابة، وذلك تحت مخدر عام بالعمليات.

المريض أصيب في حادث وحالته مستقرة

وأشار «مسعود» أن العملية تعد ذات طابع خاص بوضعين مختلفين للمريض، وذلك بعد دخوله قسم الاستقبال والطوارئ، إثر ادعاء حادث مروري، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالبطن، مع كسر مفتت بالنهاية البعيدة لعظمة الترقوة، وكسر مفتت بالتجويف الحقاني لمفصل الكتف، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة، والأشعة المقطعية، قبل إجراء العمليات الجراحية له، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة، ويتلقى العلاج اللازم بقسم جراحة العظام تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى، الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمستشفى، مشيرًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.

جراحة لاستئصال ورم ضخم من فتاة

وأجرى الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد والجراحة العامة بمستشفى أولاد صقر المركزي، عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما، الأحد الماضي، وجرى خلالها استئصال ورم ضخم من المبيض يصل وزنه لـ10 كجم تقريبًا، واستغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف، حيث كانت المريضة تعاني من آلام شديدة بالبطن، واستقبلت الحالة، وأجرى لها كافة الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء العملية، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى العلاج اللازم بقسم النساء والتوليد تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.