صحة الشرقية تتابع تطعيم العاملين بمدرسة الزنكلون

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بمركز ومدينة الزقازيق، والتي تستهدف تطعيم المواطنين والعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة بلقاح فيروس كورونا.

انتشار فرق التطعيم

وقام وكيل الوزارة بالمرور علي مدرسة الزنكلون الثانوية المشتركة، بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، لمتابعة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بلقاح كورونا، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين والمدرسين بعد التطعيم.

المتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

جاء ذلك، في إطار المتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد «مسعود»، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها، خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.