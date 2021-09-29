حالة الطقس اليوم 29-9-2021.. لطيف ليلا وشبورة صباحا على بعض الطرق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، حالة الطقس اليوم، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 30 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 23

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 34 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 35 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26