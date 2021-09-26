ضرائب اليوتيوب في مصر تعيد محظورات المحتوى للضوء: عقوبات تصل للحجب

الجدل الذي أثاره قرار مصلحة الضرائب، بشأن فرض ضرائب اليوتيوب في مصر، وفتح ملف ضريبي للأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» وصل إلى صناع المحتوى عبر فيس بوك، وأعاد فتح ملف ضوابط المحتوى المقدم خاصة لقنوات اليوتيوب والصفحات التي يصل عدد متابعيها إلى 5 آلاف متابع فأكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث منح قانون تنظيم الصحافة والإعلام للمجلس الأعلى للإعلام حق متابعة المخالفات التي ترتكب عبر هذه الصفحات وحدد عقوبة ضد من يثبت في حقه التورط في مخالفة تصل إلى الحجب.

ضرائب اليوتيوب في مصر

وإضافة إلى قرار ضرائب اليوتيوب في مصر، كشف مصدر في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ الحالات الخطرة على أمن الوطن يحيل المجلس موضوعها برمته للنائب العام، أما من يثبت في حقه المخالفة فعقوبته حجب الصفحة، موضحًا أنَّ المجلس يتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما تجرى مباحثات مع إدارات «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» بخصوص صفحات تنشر محتوى مخالفاً للمعايير والأكواد والقانون المنظم لها.

محظورات محتوى التواصل الإجتماعي

وبالتزامن مع قرار ضرائب اليوتيوب في مصر، فقد وضع القانون رقم 180 لسنة 2018 في مادته رقم 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 10 محظورات على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، كما يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر وتتضمن هذه المحظورات على الآتي:

1- نشر أو بث أخبار كاذبة.

2- نشر أو بث ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.

3- نشر أو بث ما يدعو أو يحرض على العنف.

4- نشر أو بث ما يدعو أو يحرض على الكراهية.

5- نشر أو بث ما ينطوى على تمييز بين المواطنين.

6- نشر أو بث ما يدعو إلى العنصرية.

6- نشر أو بث ما يدعو أو يحرض على التعصب.

7- نشر أو بث ما يتضمن طعناً في أعراض الأفراد.

8- نشر أو بث ما يتضمن سباً أو قذفاً لهم.

9- نشر أو بث ما يتضمن امتهاناً للأديان السماوية.

10- نشر أو بث ما يتضمن امتهانا للعقائد الدينية.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه.

مصلحة الضرائب

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أعلنت قرار ضرائب اليوتيوب في مصر، مطالبة فيه الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.