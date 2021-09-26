أستاذ اتصالات يوضح كيفية رصد وحساب ضرائب اليوتيوبر والبلوجر

يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية متابعة وحساب أرباح اليوتيوبر والبلوجر حتى تفرض الضرائب عليهم، بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أمس السبت، فرض ضرائب على اليوتيوبر و البلوجر ممن يتجاوز دخله السنوي 500 ألف جنيه، ما أثار جدلا كبيرا حول القرار كما ثارت تساؤلات عن آليات تنفيذه.

ضرائب اليوتيوبر والبلوجر

وقال الدكتور عمرو طلعت عبد الحميد، أستاذ الإلكترونيات بالجامعة الألمانية، إنه من السهل جدا حساب متابعة أرباح كبار اليوتيوبر والبلوجر، ولكن ستكون هناك صعوبة في حساب الضرائب على أصحاب الصفحات الصغيرة أو غير المشهورة.

وتابع أستاذ الإلكترونيات في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: إن ذلك يجرى من خلال برامج مصممة بناء على معادلة اليوتيوب والبلوجر في احتساب الأرباح، وهذا لا يحتاج إليى وقت لتنفيذه فقط أسابيع، موضحا أن تلك البرامج تعتبر كتطبيقات المحمول.

تعاون بين الاتصالات والضرائب لمتابعة اليوتيوبر والبلوجر

وفي ذات السياق، كشف مصدر بمصلحة الضرائب، في تصريح خاص، عن وجود بروتوكول تعاون بين المصلحة ووزارة الاتصالات لتتبع أرباح اليوتيوبر والبلوجر.

وكان محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، قد أكد أنه إذا كان حجم أعمال اليوتيوبر والبلوجر حتى 250 ألف جنيه ستكون الضريبة المستحقة عليها 1000 جنيه، أما إذا كان حجم الأعمال يبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة ستكون 2500 جنيه، وبداية من أكثر من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة ستكون 5 آلاف جنيه.

وأوضح الجيار، أنه إذا كانت تتراوح بين مليون إلى مليوني جنيه فإن الضريبة المستحقة ستكون نصف 0.5%، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من 1 يناير المنقضي وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي.

وعللت مصحلة الضرائب صدور هذا القرار بأنه «لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة في فرض الضرائب على الجميع».