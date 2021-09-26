الضرائب لـ«الوطن»: تطبيق الضريبة على «اليوتيوبرز والبلوجرز» داخل وخارج مصر

قال الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن المصلحة أنشأت وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية، تكمن مهمتها في تتبع كل حساب لليوتيوبرز والبلوجرز على مواقع التواصل المختلفة، وما حققه من تفاعل وعمل تقديرات تقريبية للمكاسب.

238 فرعًا لمصلحة الضرائب

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد رصد دخول مشاهير السوشيال ميديا، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من يتخطى النصف مليون جنيه ولم يذهب لفتح ملف ضريبي، مؤكدًا أن هناك 238 فرعًا لمصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية.

التنسيق مع الجهات المختصة لتتبع أنشطة البلوجرز

وأوضح «سعد» أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للاستعانة بالتقنيات الحديثة في تتبع الأنشطة وتقدير حجم المكاسب؛ وفقا لسوق وخبراء الاتصالات والإنترنت، كما تم التنسيق مع مباحث الإنترنت والتهرب الضريبي، وسلطات البنك المركزي؛ لتتبع حسابه من ترى المصلحة أن حجم التفاعل على صفحته أو قناته يحقق ربحًا يخضع للضريبة، مشيرًا إلى أن يتم حساب الضريبة على دخل الأسرة بالكامل.

الضريبة تطبق على المصريين بالخارج

وأشار إلى أن اليوتيوبرز والبلوجرز من المصريين المقيمين بالخارج، ويعملون في التجارة الإلكترونية، ستطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة، إذا قاموا بنشر محتوى أو منتج داخل مصر، وذلك بالتنسيق الشركات الدولية التي لها فروع في مصر مثل «فيس بوك» و«جوجل».

ولفت رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إلى أنه تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيسبوك وغيرها من المواقع الإلكترونية؛ لجمع المعلومات الخاصة بالبلوجرز، وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية أو توجههم لفتح ملف ضريبي.