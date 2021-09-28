«الصيدليات» تحذر من انتشار أدوية مغشوشة تؤدى للوفاة

حذرت الغرف التجارية من تداول ادوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«الاون لاين»، مؤكدة بانها قنابل مؤقتة وتؤدى للوفاة.

وتابعت الغرفة التجارية، «أنهم قوى الشر تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتضليل بعض المواطنين من خلال انتشار دعاية تروج لأدوية مجهولة المصدر يدعي أصحابه أن هذه الادوية لها القدرة على العلاج وهي مصنعة تحت بير السلم».

مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لترويج الأدوية المغشوشة

وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتشار الأدوية المغشوشة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تخضع لأى رقابة.

وأكد عد المقصود، أنها محض احتيال على الجمهور واستغلال سيئ للأزمة الراهنة للتربح، فهي ليست حقيقية ولا تعطي نتيجة وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

رئيس شعبة الصيادلة السابق: أدوية الفيس بوك تسبب كارثة

طالب رئيس شعبة الصيادلة السابق، بضبط أي محاولة استغلال للأزمة خاصةً داخل الأسواق المصرية، واتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات التي يتم بها الاحتيال على المواطنين، وذلك لأنها قد تتسبب في كارثة وخلق حالة من الهلع بين المواطنين خاصة وان نتائجها قد تؤدى للوفاة.

وأشار عبد المقصود، إلى أن شركات المعلنة عن هذه الادوية بدأت خلال الفترة الماضية الاكتفاء برقم التليفون دون تحديد المكان لعدم الرقابة عليها.

مصانع بير السلم تنتج أدوية الفيس بوك

وفي السياق ذاته قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن انتشار بعض الأدوية مجهولة المصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تصنع في مصانع بير السلم، موضحًا أن هذه الأدوية تشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، حيث أنها تعتبر مجهولة المصدر وغير آمنة تماما.

وناشد عوف جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات نهائيا والرجوع إلى المصادر الرسمية وهي الصيدليات.