حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الحب من الأمور الشيّقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في العلاقات العاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن لبقا ومتعقّلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.