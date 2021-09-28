حظك اليوم الثلاثاء 28-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، إذ تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وهي المائية، والهوائية، والترابية، والنارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل.

حظك اليوم برج الحمل 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات، وقد يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك، فقط حافظ على حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك قد تصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على الهدوء واللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك، ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 28-9-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك اليوم بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج السرطان 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك وأخبارك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 28-9-2021 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الحادي عشر، وقد تجمعك اليوم بالأصدقاء أو بزملاء العمل أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الأسد 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية، ورغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. تأنّ في خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وفيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج الميزان 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تقوم اليوم بنشاطات تجلب لك السعادة والمتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شؤونك بنجاح وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في قراراتك وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج القوس 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما للاختلاف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العمل والصحة وقد يجعلك ذلك تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الجدي 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك قدرة كبيرة على التأثير فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 28-9-2021 على الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكارك بموضوعية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية، وقد تجمعك أوقات حلوة بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحوت 28-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. واليوم عليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم برج الحوت 28-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.