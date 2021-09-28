تفاصيل نجاح فريق طبي في إنقاذ يد طفل قبل فرمها في كسارة ثلج بالقصير

نجح فريق طبى من مستشفى القصير المركزي جنوب محافظة البحرالأحمر، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إنقاذ يد طفل، وإعادتها بعد أن انزلقت داخل كسارة ثلج أثناء عمله بمصنع ثلج بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير حيث انزلقت يده اليمنى ولم يستطع إخراجها نتيجة انحشارها في تروس كسارة الثلج.

فريق طبى ينجح في إجراء جراحة دقيقة لإعادة يد الطفل

وانتقل فريق طبى من جراح وطبيب عظام وطبيب تخدير وطاقم تمريض، إلى مصنع الثلج، ونجح في استخراج يد الطفل من داخل كسارة الثلج، ثم تم نقله إلى مستشفى القصير المركزي لإتمام عملية الجراحة وإعادة الأجزاء المتهتكة من الذراع ثم عملية مداواة الكسور وعملية تجبيس لليد.

وأفادت الدكتورة عزيزة فراج، مدير مستشفى الغردقة العام، أنه فور تلقى المستشفى إخطارا بالواقعة، انتقل فريق طبي من أطباء الجراحة والعظام والتخدير، وطاقم التمريض، ونجح الفريق الطبي في استخراج يد الطفل من داخل الكسارة.

نجاح العملية و استقرار حالة الطفل

وأضافت «فراج»، في تصريحات لـ «الوطن» اليوم الثلاثاء، أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية جراحية وبطول 8 سم للحفاظ علي الأوردة والشرايين والأعصاب دون نزيف، وذلك في وقت قياسي، لافتة إلى أن حالة الطفل الآن مستقرة، وتم السماح له بالخروج من مستشفى القصير المركزي، وسيتم إعادة الكشف وعمل أشعة على اليد المصابة عقب 21 يوما، للتأكد من عملية الشفاء.

وأوضحت أن العملية تمت تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والذي كان يتابع حالة الطفل لحظة بلحظة، وتم فتح خط ساخن مع غرفة عمليات مديرية الصحة حتى التأكد من نجاح العملية، وتم السماح للطفل بالخروج بعد تحسن حالته َوسيتم استكمال علاجه بالمنزل.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بانزلاق يد طفل يدعى عمر عزت السيد علي، 13 عاما، في مفرمة ثلج، أثناء عمله بمصنع الثلج على كسارة تقطيع الثلج، بالمنطقة الصناعيه بالمدينة حيث انزلقت يده اليمنى داخل المفرمة ولم يستطع إخراجها.

تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومستشفى القصير المركزي، وتم عمل محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.