أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التقديم للحصول على مصل كورونا، وطمأنت الوزارة في بيان رسمي عنها، المواطنين، بأنّ جميع اللقاحات آمنة وفعّالة، ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وعلى المواطنين التسابق من أجل الحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي.

خطوات التقديم للحصول على مصل كورونا

واستعرضت الوزارة على خطوات التقديم للحصول على مصل كورونا، كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- اختيار خانة لأغراض السفر.

- ملء البيانات المطلوبة بداية من إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي والهاتف المحمول، وتوضيح هل يوجد تاريخ مرضي أم لا.

- ترسل الوزارة رسالة بها رمز للتحقق.

- استكمال البيانات والموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا واختيار المكان الذي يرغب في تلقي التطعيم به.

شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادة مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، من خلال 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تقدّر الرسوم بـ100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وشددت الوزارة على أنّ هذه الشهادات لن يتم الحصول عليها الا من خلال الحصول عل اللقاح ولا يمكن تزويرها.

وكشفت الوزارة من خلال تقارير رسمية لها، عن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا بالتزامن مع قرب الدخول في ذرورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، كما كشفت عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل جميعا، بعد وصول إجمالي عدد المتعافين لـ255059 حتى اليوم.