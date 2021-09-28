قالت «ماريا فان كيركوف»، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19» أن هناك أهمية حقيقية لفهم كيف بدأ وباء كورونا لأن هناك ضرورة للاستعداد بشكل أفضل للوباء القادم.

وأوضحت «كيركوف»، أن هناك الكثير من أنواع الفيروسات التي تنتشر بين الحيوانات ومجموعات الحياة البرية، ومن بين هذه الأنواع توجد فيروسات يمكن أن تنتقل من وإلى الحيوانات والبشر، وهي ما تسمى الحدث غير المباشر، والذي يعد أحدث مثال عليه هو فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19.

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد للجائحة القادمة

وتابعت «كيركوف»، في مقابلة عبر الإنترنت، إنه في سياق التحرك لمجابهة التهديد بظهور مسببات جديدة للأمراض، دعت منظمة الصحة العالمية والمدير العام للمنظمة الأممية إلى إنشاء كيان استشاري علمي للأبحاث عن أصول مسببات الأمراض الجديدة؛ وهو ما يطلق عليه اختصارًا SAGO.

ونوهت الدكتورة كيركوف، إلى أن منظمة الصحة العالمية وجهت الدعوة، عبر الإنترنت ومن خلال الدول الأعضاء، للانضمام لمجموعة SAGO، حيث تم تحديد اختصاصاتها وأهدافها.

وأكدت كيركوف، أن الدعوة عامة ومفتوحة لكافة أعضاء المجتمع العلمي حول العالم، لضمان مشاركة علماء وخبراء واختصاصيين لديهم خلفيات متنوعة في علم الأوبئة والطب البيطري والعلوم الاجتماعية والأمن والسلامة البيولوجية، بهدف الحصول على مشاركة واسعة من الخبرات العالمية في الكيان الجديد، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

ومن المقرر أن يعقد العلماء الأعضاء في هيئة SAGO اجتماعات بانتظام، اعتبارًا من أكتوبر 2021، شخصيًا أو افتراضيًا في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف أو في مكان آخر، وفقًا لما تحدده المنظمة عبر الفيديو أو التداول عن بعد.

كما أنه من المتوقع أن يتم إنشاء مجموعات عمل أصغر «مجموعات فرعية منبثقة عن SAGO» للعمل على قضايا محددة، على أن يتم إعداد تقارير حول نتائج كل اجتماع وأبحاث كل مجموعة فرعية، وتقديم توصيات بتوافق الآراء فيما يتعلق بأي مقترحات أو قضايا تتعلق بالسياسة أو مسائل أخرى تنظرها الهيئة الاستشارية وترفعها إلى الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية

مهام الهيئة الاستشارية للبحث عن مسببات الأمراض

وتتمثل مهام الهيئة الاستشارية في إسداء المشورة للمنظمة بشأن، وضع إطار عالمي للمنظمة لتحديد وتوجيه الدراسات بشأن أصول مسببات الأمراض الناشئة والمتجددة تحسبًا لأي ظهور محتمل لوباء أو جائحة، وتحديد أولويات الدراسات والتحقيقات الميدانية في أصول مسببات الأمراض الناشئة والمتجددة لاحتمالية انتشار الأوبئة والجائحة.

كما تشمل مهام الهيئة تقديم المعلومات والآراء لمساعدة الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية في وضع خطة عمل مفصلة للهيئة الاستشارية الجديدة SAGO في سياق أصول سارس-كوف-2، وتزويد أمانة منظمة الصحة العالمية بتقييم مستقل لجميع النتائج العلمية والتقنية المتاحة من الدراسات العالمية حول أصول كورونا

وتشمل أيضا مهام الهيئة تقديم المشورة فيما يتعلق بتطوير ومراقبة ودعم السلسلة التالية من الدراسات حول أصول كورونا، وتقديم مشورة ودعم إضافيين لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على طلب أمانة SAGO التابعة للمنظمة والتي يمكن أن تشمل المشاركة في بعثات منظمة الصحة العالمية الدولية في المستقبل لدراسة منشأ فيروس سارس-كوف-2 أو مسببات الأمراض الناشئة الأخرى.

ووفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، ارتفعت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد حول العالم، إلى 232 مليونًا و316 ألفًا و272 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 ملايين و756 ألفًا و251 حالة.