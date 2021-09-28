اللقاح المصري.. «الصحة» تكشف عن أعراضه الجانبية

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات عن اللقاح المصري وأعراضه الجانبية، بالتزامن مع توسعات وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين، ووضع خطة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021، حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي عنها، أنّ «سينوفاك» لقاح صيني مصري، استقبلت مصر المواد الخام منه من الصين، وصنع داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا».

اللقاح المصري.. ما هي الأعراض الجانبية؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ اللقاح المصري الصيني «سينوفاك»، واحدا من اللقاحات الفعالة والآمنة لمواجهة فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وعن الأعراض الجانبية للقاح، أكدت الوزارة أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، تشبه الأعراض الجانبية لتطعيمات الأطفال، وتتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة، احمرار موضع التطعيم، حكة بسيطة، تنميل، تكسير في العضلات، إحساس بالإرهاق أو التعب».

اعتماد اللقاح المصري الصيني

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ اللقاح المصري الصيني «سينوفاك»، معتمد من قبل 12 دولة أوروبية، داعية المواطنين مجددا، إلى حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وأي جهة تروج لنفسها بأنّها تطعم المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ومعدلات الوفيات على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل المنزلي.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أنّها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ ما يلزم للوقاية من «كوفيد - 19»، وغيره من الأمراض المعدية.