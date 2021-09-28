الصحة تعلن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح أسترازينكا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال شحنة جديدة من لقاح أسترازينكا الأسبوع الماضي، وأشارت في تقرير رسمي لها، إلى تقليل المدة الزمنية بين جرعتي أسترازينكا لتصبح 28 يوما بدلا من 3 أشهر، وذلك بعد الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية لتسهيل مهمة سفر مواطنين خاصة للدول التي أعلنت الحصول على لقاح أسترازينكا كشرط أساسي لدخولها.

هذه الفئات ممنوعة من الحصول عليه

وحددت الوزارة الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح أسترازينكا في مصر، وقالت أن الفئات الممنوعة من الحصول على هذا اللقاح، هم أصحاب الأمراض المناعية، ومن يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، موضحة أن هذه الفئات يمكنها الحصول على لقاح سينوفارم وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

اللقاحات آمنة وفعالة

ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم اكبر عدد من المواطنين، وأكدت الوزارة أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة، ولا داعى للخوف أو التوتر، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تكون بسيطة وتزول في غضون يومين، كما تحتاج إلى راحة لمدة 48 ساعة فقط.

الإجراءات الاحترازية سلاح فعال للمواجهة

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.