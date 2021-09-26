انطلاق أول اختبار إلكتروني موحد للالتحاق بكلية لغات وترجمة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بدء اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في أول اختبار إلكتروني موحد.

أماكن الاختبارات الإلكترونية بجامعة الأزهر

وأوضح الشربيني، أن اختبارات القدرات بجامعة الأزهر ستعقد فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بـ3 مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أي منها تكون الأقرب إلى محل سكنه، وفقا للمناطق والأماكن التالية:

- القاهرة: «سمقر الجامعة بمدينة نصر» مركز الاختبارات المجمع أو مركز اختبارات المعامل المركزية.

- دمياط: مركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين.

- أسيوط: «مقر الجامعة بأسيوط» مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

حيث يستطيع الطلاب التوجه إلى أي من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة علما بأن مدة الاختبار ساعة واحدة والدخول بالرقم القومى.

اختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد أعلنت فتح باب التسجيل لاختبار القدرات في الكليات التالية:

- كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف «تخصص رياض الأطفال».

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

- كليات التربية تخصص عام «علمي / أدبي» – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة «علمي / أدبي» – رياض الأطفال – التعليم الأساسي الحلقة الأولى «علمي / أدبي».

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

اختبارات القدرات للطالبات الراغبات في الالتحاق بكلية التمريض

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تفقد المركز الهندي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، لمتابعة سير العمل بالمركز الذي تُقام به اختبارات القدرات للطالبات الراغبات في الالتحاق بكلية التمريض للعام الجامعي 2021 – 2022، للاطمئنان على سير العمل بلجان الاختبارات، لافتا إلى تسجيل الاختبارات بالصوت والصورة، ضمانًا للنزاهة والشفافية بالجامعة.

وحاور رئيس الجامعة بعض الطالبات، حول التجربة الجديدة التي قامت عليها الجامعة؛ من إجراء الاختبارات مسجلة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.