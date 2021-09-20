إخلاء عقار مائل بالبحيرة.. 10 طوابق تصدعت بسبب أعمال حفر

تعرضت إحدى العمارات السكنية بمدينة «كوم حمادة» للتصدع والميل، إثر عمليات حفر تجرى بجوارها، وظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التي تتكون من 10 طوابق أمام شركة مياه الشرب، لتفرض قوات الشرطة والدفاع المدني طوقا أمنيا حول العمارة وتخليها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإبلاغ الأهالي عن وجود عمارة مكونة من 10 طوابق بها تصدعات ظاهرة وميل واضح، ما أدى إلى إخلاء العقار من السكان، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

َوتوجهت قوات الحماية المدنية إلى المكان، حيث تم فرض كردون أمني وفصل جميع المرافق عن المبني وإخلاء السكان، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الواقعة.