الطيب يشارك في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم في أكتوبر 2021

يغادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مطلع الشهر المقبل، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ، تحت عنوان «الإيمان والعلم» في 4 أكتوبر المقبل، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

يخرج المؤتمر بتوصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم، عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

ويشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم» في 5 أكتوبر المقبل، الذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم، على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيّف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

شيخ الأزهر يجري فحوصات طبية في ألمانيا

يذكر أنّ شيخ الأزهر، غادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية مهمة، وقالت مصادر لـ«الوطن» إنّ حالته جيدة، لكنه سيجري فحوصات على منطقة الظهر للاطمئنان على صحته.