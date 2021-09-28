رئيس التحرير

محمود مسلم

القصير يوجه بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية بعد توجيهات الرئيس

كتب:

الوطن
03:24 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
وزير الزراعة

وزير الزراعة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وطالب القصير، مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات.

وتأتي تلك التعليمات في إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، صباح أمس الإثنين.

‏وقال القصير، إن الفترة الماضية شهدت انخفاض كبير في نسبة التعديات ووصلت إلى أدنى مستوياتها، متابعًا أن نسبة الإزالة التي قامت بها الوزارة وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وأضاف القصير، إلى أن الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن جميع قطاعات وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال. 

اقرأ المزيد:

ضمن حياة كريمة.. وزير الزراعة يوافق على تمويل بقيمة 128 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

وزير الزراعة: 5.3 مليار جنيه استثمارات «البتلو» وأكثر من 33 ألف مستفيد

وزير الزراعة يعرض مشروع إنتاج البذور على السيسي لتقليل تكلفة الاستيراد

وزير الزراعة يوافق على إعادة ترخيص مراكب الصيد «الساقطة» في جنوب سيناء

وزير الزراعة يحيي فلاحي مصر: لم نشهد أزمات غذائية خلال كورونا