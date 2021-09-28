القصير يوجه بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية بعد توجيهات الرئيس

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وطالب القصير، مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات.

وتأتي تلك التعليمات في إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، صباح أمس الإثنين.

‏وقال القصير، إن الفترة الماضية شهدت انخفاض كبير في نسبة التعديات ووصلت إلى أدنى مستوياتها، متابعًا أن نسبة الإزالة التي قامت بها الوزارة وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وأضاف القصير، إلى أن الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن جميع قطاعات وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال.