«السجيني»: استدعاء المحافظين لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية مستمرة في متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وما تم تحقيقه في ملف التصالح بمخالفات البناء، وذلك بحضور المحافظين لجلسات الأثر التطبيقي، وهو المنهج الذي عملت به اللجنة البرلمانية طوال دور الانعقاد الأول.

مواجهة حاسمة مع المحافظين

وقال «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن»، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، أمس الإثنين، كان حاسم وموجه للمحافظين والجهات المتقاعسة عن أداء عملها.

وأضاف أن المشرع في الفصل التشريعي الأول انتبه إلى ضرورة إحداث تعديلات تشريعية تضمن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك تقنين أوضاع مخالفات البناء، وفقا لقانوني التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون التعدي على الأراضي الزراعية.

تقنين أوضاع المخالفين

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل في دور الانعقاد الجديد، والمقرر بدايته السبت المقبل، في متابعة لجدية المحافظين في التعامل مع ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيجاد البدائل من خلال الأحوزة العمرانية وتصفية القديم من خلال تقنين الأوضاع سواء من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء أو قانون وضع اليد رقم 144 لسنة 2017.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمهل الحكومة، فترة زمنية للانتهاء من إزالة جميع التعديلات المقامة على الجسور والمصارف والأراضي الزراعية.

إجراءات عاجلة من وزارة الزراعة

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتصدى لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل القانون من خلال إحالة المخالفين إلى النيابة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضح وزير الزراعة في بيان صادر اليوم، بإخطار مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية.