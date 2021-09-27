رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه تكلفة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أجل تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنه جرى العمل على زراعة واستصلاح 674 ألف فدان بسيناء.

تدشين سحارة سرابيوم بتكلفة 180 مليون جنيه

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جرى تدشين سحارة سرابيوم بتكلفة 180 مليون جنيه، وطاقة قدرها مليون متر مكعب في اليوم».

وتابع بأن الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر ستبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، بتكلفة قدرها 18 مليار جنيه لاستصلاح 400 ألف فدان.

«شرق التفريعة» من أكبر مشروعات إنتاج الأسماك في العالم

وأشار إلى أن مشروع شرق التفريعة سيكون أحد أكبر المشروعات على مستوى العالم في إنتاج الأسماك، كما تركز الدولة المصرية على تطوير بحيرة البردويل، ويتم العمل على تطوير مجمعات الصيادين، بالإضافة إلى المخلفات التي كانت غارقة فيها حتى جرى تطهيرها تماما.

تحويل مسار مصرف بحر البقر إلى شمال سيناء

ومع افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، سيجري تحويل مسار مصرف بحر البقر، إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

ومن بين أهداف محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.