جورج قرداحي يطلب من مصر إبقاء تلفزيون لبنان على «نايل سات»

طالب وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من مصر، بقاء تلفزيون لبنان على القمر الصناعي نايل سات، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعرضت لها لبنان، وفقا لبيان الوزارة الإعلام اللبنانية، قائلا: « أتمنى أن يبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحًا، في ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب النصف مليون دولار».

«الإعلام اللبنانية» تجري اتصالا مع «الوطنية للإعلام» حول الوضع الإعلامي العربي

وأجرى «قرداحي» اتصالا مع الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلامين اللبناني والمصري، وقالت وزارة الإعلام اللبنانية في بيان على موقعها «ساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور»، مشددا خلال الاتصال مع «زين» على التعاون المشترك بين البلدين وفقا للبيان.

تشكيل حكومة لبنانية جديدة

وفي 5 سبتمبر، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تضمن تعيين قراحي وزيرا للإعلام.

المسيرة الإعلامية لـ «قرداحي»

بدأ جورج قرداحي مسيرته الإعلامية خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة «لسان الحال» عام 1970، ثم انتقل إلى تليفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية.

واجتمع وزير الإعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، مع وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، إذ جرى عرض لشؤون وشجون القطاع الاعلامي.

وقال «القصيفي»: «لا اهنئك بمنصبك الوزاري، بل أقول لك إنك إبن العائلة الصحافية والإعلامية الكبيرة التي دخلت ناديها واثق الخطوة، متمكنا من أصولها وقواعدها، وبدأت متدرجا حتى بلغت الصفوف المتقدمة، عدتك ثقة بالنفس، وجرأة في المقاربة، وتضلع من اللغة وسلامة في النطق، وسلاسة في التعاطي مع الآخرين».