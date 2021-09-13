بعد تعيينه وزيراً.. جورج قرداحي يرد على سؤال: من سيسرق المليون؟ (فيديو)

قال وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، إن مسيرته الإعلامية لم تنته بعد أن أصبح وزيرا، مؤكدا في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن الإعلام مهنته.

وأضاف: «أنا حضرت للوزارة من عملي كإعلامي، ولكن الآن لا يوجد برامج وعندما تتواجد سأحاول تظبيط أموري»، رافضا التحدث عن أي أمور تتعلق بمنصبه في الوقت الحالي، حيث رأى أنه من اللياقة ألا يخوض في أمور المنصب الجديد، إلا بعد استلام مهامه بشكل رسمي، ومقابلة رئيس لبنان ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سؤال لمراسلة تلفزيونية موجه لقرداحي قالت: "هناك تعليقات منذ لحظة تعيينك في منصبك، كيف ترد على من يقول (جورج قرداحي مِن "من سيربح المليون" إلى حكومة "من سيسرق المليون؟")، رد قرداحي مقاطعا المراسلة: "عيب اللي بيحكوه على الشاشات، هناك تعليقات مخزية، البلد خربان، والإعلام له دور مهم وياريت يساعدنا، ومن خلالكم ممكن أن تردوا".

قرداحي: يجب أن يساعدنا الإعلام للنهوض بالبلاد مرة أخرى

وتوجه جورج قرداحي إلى الإعلام اللبناني، قائلا: «أنتوا ليكوا دور كبير وأطالبكم بالابتعاد عن مناخ الإحباط والتكسير في البلاد، ونعطي جرعة أمل للناس وأن نعطي الحكومة الجديدة فرصة، فالبلد خربانة ويجب أن يساعدنا الإعلام للنهوض بالبلاد مرة أخرى».

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الجمعة الماضية، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن ميقاتي وعون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، ميقاتي رئيسا للحكومة، وسعاده الشامي كنائب له، فيما جرى تعيين عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، وعباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وهنري خوري وزيرا للعدل، ثم بسام مولوي وزيرا للداخلية.