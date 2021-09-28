نيكول سابا تعود للسينما من جديد بـ«مفتاح الحب».. فيديو

تعود الفنانة اللبنانية نيكول سابا لعالم السينما، من جديد بعد تعاقدها على فيلم بعنوان «مفتاح الحب»، الذي من المقرر أن يتم تصويره في أبو ظبي.

نيكول سابا تصور فيلمها الجديد فى أبو ظبي

أعربت نيكول لـ«الوطن» عن سعادتها البالغة للعودة من جديد للسينما، التي كانت تغيبت عنها منذ فترة طويلة.

كانت نيكول أعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: «الحمد لله، تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان (مفتاح الحب زهرة أوركيد)، إنتاج شركة آرت فيجن لروزين شماع، من تأليف وحوار الممثل بسام علي، الذي سيلعب معي دور البطولة، ويشاركنا أيضا في البطولة الممثل ميلاد يوسف، وروعة ياسين، والممثلة القديرة مها المصرى، ومجموعة جميلة من الممثلين بإدارة المخرج المصري جمال السروي، وسيتمّ تصويره كاملاً في أبو ظبي».

«حياتي مبهدلة» آخر أفلام نيكول سابا

يذكر أن آخر أفلام نيكول سابا كان عام 2015، حينما قدمت فيلم حياتي مبهدلة مع الفنان محمد سعد، يذكر أن فيلم «حياتي مبهدلة» شارك فى بطولته حسن حسني، أحمد فتحي، وإيمان السيد، وهو من تأليف سامح سر الختم، وعرض في عيد الفطر لعام 2015.