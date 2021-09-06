نيكول سابا تكذب شائعات حملها: «الموضوع كان لوك مش أكتر»

نفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا كل الشائعات التي ترددت عن حملها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، وذلك بعدما انتشر الأمر بشدة خلال الساعات القليلة الماضية.

نيكول سابا توضح حقيقة حملها

ونشرت نيكول سابا منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» قالت فيه: «للتوضيح الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر.. الموضوع كله كان فيديو يخص الفستان واللوك مش أكتر».

كانت نيكول سابا قد نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» وخلال الفيديو ظهرت وهي تشاور على بطنها، وهو الأمر الذي جعل البعض يتكهن بأنها تعلن عن حملها، وبالفعل انتشر الخبر بسرعة كبيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكريم نيكول سابا في «الوطن»

يذكر أنه قد تم تكريم الفنانة نيكول سابا، مؤخرا في ندوة خاصة بـ«الوطن»، وخلال الندوة كشفت عن كثير من الأخبار الفنية الخاصة بها وأيضا عن كواليس حياتها الشخصية.

وخلال الندوة، كشفت نيكول أيضا عن تجربة مع «كوفيد 19» حيث إنها كانت تخاف للغاية من الكورونا، وبالفعل تمت إصابتها، وكانت تعاني من حالة قلق شديد بسبب خوفها على أفراد عائلتها، وأيضا لأنها اكتشفت الإصابة بعد إصابتها بثلاثة أيام.

وكانت نيكول سابا، طرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة «الجو حلو» على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.

كلمات أغنية «الجو حلو»

وتقول كلمات الأغنية:

مش حتشوف وشّي

وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني

ولّا يضايقني

حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني

مش حتشوف وشّي وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني ولّا يضايقني

الجوّ حلو

ومش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

أصل الحكاية ماهيش ناقصة

ما تفوّقونا كده برقصة