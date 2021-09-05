نيكول سابا لـ«الوطن»: حطمت محتويات منزلي بعد إصابة والدتي بـ «كورونا»

استعادت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ذكريات إصابتها وأفراد عائلتها بفيروس «كورونا» قبل عدة أشهر، وعودتها للحياة الطبيعية بانطلاقة قوية عقب التزام العزل المنزلي والشفاء من الفيروس.

وقالت نيكول سابا في ندوة «الوطن»، إنها اكتشفت إصابتها بـ «كوفيد 19» بعد 3 أيام من إصابتها، مضيفة: «كنت عايشة حالة من القلق الرهيب قبل الإصابة، وحينما أصبت بالوباء مكنتش عارفة أعمل إيه ووقعت تحت ضغط هائل بسبب إصابة أفراد عائلتي به».

آلام «نيكول» تزداد بانتقال الفيروس لوالدتها

الفنانة اللبنانية أضافت أن الطامة الكبري بالنسبة لها كانت فور علمها بإصابة والدتها بالفيروس ما سبب لها الفزع الشديد: «كسيرت محتويات المنزل من شدة الفزع عليها، خصوصًا إني اعتزلت الناس عاماً كاملاً للحفاظ عليها لأنها من كبار السن».

كيف تغيرت نظرة «نيكول» للحياة بعد التعافي ؟

وأكدت نيكول أن نظرتها للحياة تغيرت جذرياً بعد تعافيها من «كورونا»، إذ أصبحت أكثر قوة ورغبة في الانطلاق بالحياة في مختلف المجالات، وشعرت وكأنها ولدت من جديد، حسب وصفها : «كنت عاوزة أشتغل وأسافر وأخرج وأشوف صحابي وأقعد مع الناس وأعمل كل حاجة، ربنا ما يكتبها علي حد لأنها كانت فترة مش حلوة خالص».

سعادة بالغة بنجاح أغنية «الجو حلو»

خلال الندوة، أبدت نيكول سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن أغنيتها المنفردة «الجو حلو» التي طرحتها قبل أسابيع، وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، إذ لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها حرصت علي بث طاقة إيجابية من خلال الكليب الذي صورته في لبنان.

يذكر أن أغنية «الجو حلو» من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيي.