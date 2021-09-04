نيكول سابا عن حملة «تزوجني بدون مهر»: تجيب الهم لقلبها ليه؟!

رفضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تأييد حملة «تزوجني بدون مهر» التي أطلقها عدد من الفتيات اللبنانيات خلال الفترة الماضية بسبب تأخر سن الزواج.

وقالت نيكول خلال ندوتها بـ«الوطن»: «لست متأكدة من صحة هذه الحملة، فأول مرة استمعت فيها عنها كانت حين قدمي لمصر في المطار وأشك في صحتها نظرًا لأن الصور المنشورة مع الحملة كانت ضمن صور الثورة اللبنانية».

وأضافت: «أنا أرفض هذه الحملة، وأرفض من الأصل كلمة ومصطلح العنوسة، العنوسة مرفوضة ولم تعد موجودة في عصرنا الحالي، المرأة العربية واللبنانية اصبحت مستقلة وأقول لها برافو».

نيكول سابا: الفتاة اللبنانية مستقلة ومثقفة

وتابعت: «مش عارفة هما عاوزين يتجوزوا وخلاص ليه، تجيب الهم على قلبها ليه، بدل ما تحمل مصطلح عانس، ستحمل لقب آخر ولكن بعد فشل الزواج، فالزواج والارتباط مؤسسة غير مضمونة ما دامت على غير اقتناع».

وأضافت نيكول: «لا أريد التدخل في تفاصيل تلك الحملة وموضوعها، لأن كل سيدة لها احترامها، ولكني ضد فكرة الارتباط العشوائي، ولكن ستظل السيدة اللبنانية لديها مكانتها لكونها متحررة ومثقفة».

كانت نيكول قد أحيت حفلًا بالساحل الشمالي أول أمس، مرتدية سواريه مثيرا قصيرا مفتوحا من الجانبين، مع لوك جريء على غرار نجمات هوليوود، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بأغنية «هفضل أحلم»، حصدت هتافات وصيحات الجمهور التي لم تنقطع طوال حفلها الذي امتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتزايدت أجواء الإثارة والجرأة بتقديم نيكول سابا لوصلة غنائية استعراضية باحترافية مع مراعاة قصر فستانها، خاصة مع أغاني «براحتي، التوتو ني، قررت»، بالإضافة إلى أغاني «يا واد يا تقيل، سهر الليالي، ويا مصطفى يا مصطفى»، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات.

الجو حلو لنيكول سابا من كلمات شريف عبيد

يُذكر أن نيكول سابا قد تعاونت في أغنية «الجو حلو» مع الشاعر الغنائي شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقد صورتها بطريقة الفيديو كليب في لبنان للترويج للسياحة هناك، حيث أظهر الكليب عددًا من المناظر الخلابة هناك.