فتاة تتهم منة فضالي بالنصب: «خدت مني ملابس».. والفنانة: لا تعليق

اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحذر فيه من التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكنها أنكرت ذلك وخالفت الاتفاق، بعد استلامها الملابس.

قالت إسراء ريان لـ«الوطن»، في البداية أريد أن أوضح شئ أنا بستورد شغلي من أمريكا، وبقوم بترخيصها جمركيا 100 %، موضحة أنه جرى الاتفاق بينها وبين .منه فضالي على أخذ ٤ قطع «فستانين وجزمه وشنطة»، مقابل الدعاية لها.

شركة الشحن: قمنا بتسليم الهدايا على العنوان التي أرسلته

وأضافت الفتاة لـ«الوطن»: «تحدثت مع شركة الشحن التي قامت بتسليمها الهدايا، ونحن معنا دلائل عدة»، متابعة: «شركة الشحن قالوا لي أنهم ذهبوا إلى منزلها عن طريق العنوان التي أرسلته فضالي، واستلمته سيدة كبيرة، وتأكدت أنها استلمته عندما تحدثت مع المندوب، الذي أكد لي أنه قام بتوصيل الهدايا إلى عنوانها».

وأشارت الفتاة إلى أن الفنانة منة فضالي أرسلت إليها تسجيل صوتي بأن الهدايا في منزلها، ولكنها لم تشاهدها بعد لانشغالها بالتصوير، وبعد هذا التسجيل لم ترد فضالي مرة أخرى عليها.

إسراء ريان: إنكار «فضالي» حدث بعد شهر من الاستلام

تابعت: « بعد استلام منة للهدايا، أرسلت لها كل 5 أيام أو أسبوع لتنفيذ الاتفاق، ولكن فضالي لم تجب في محاولة منها لاستنكار ذلك،.. وكنت أرسل لها باستمرار، ولكنها مجرد ما استلمت اختفت، ولم ترد لمدة شهر، حتى قامت بتنزيل فيديو عيد ميلادها، والتي ظهرت به ترتدي فستان قمت بارساله لها، مما أثار استفزازي، فأرسلت لها رسالة لكي استفزها حتى ترد علي، ولكنها ردت منكرة ما حدث»، لافتة: «الانكار حدث بعد شهر من الاستلام».

ريان: لدي موعد مع المحامي اليوم، لكي اتخذ اجراء قانوني ضدها

وأضافت: «عندما طلبت منها تعملي ريفيو على الملابس التي أخذتها قالتلي، أنا مخدتش منك حاجة، ولو عايزة ريفيو أنا باخد فلوس مقابل إني أعمل ريفيو، وعندما سألتها إنتي جايبة الفستان منين، قالتلي أنا عندي من الفستان ده كل الالوان، ومش جيباه من عندك، وأنا آسفه إني رديت عليكي، وعملتلي بلوك»، مضيفة:«قمت بأخذ اسكرين فيديو، قبل ما تقوم بعمل بلوك لي، ولدي موعد مع المحامي اليوم، لكي اتخذ اجراء قانوني ضدها».

تعليق منه فضالي على الفتاة

ورداً على كل ما قالته الفتاة صاحبة المشكلة، تواصلت «الوطن»، مع الفنانة منة فضالي، لمعرفة تفاصيل هذا الأمر من زاويتها، وجاء ردها نصًا: «لا تعليق».